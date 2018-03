Ein kurzer, aggressiver Wahlkampf in Italien geht zu Ende. Auf ein klares Ergebnis muss Europa wohl länger warten.

"Die Zeit der Opposition ist vorbei, es ist Zeit zu regieren", rief Luigi Di Maio zum Ende des Wahlkampfes Freitagabend auf der Piazza del Popolo in Rom. Der 32-jährige Spitzenkandidat des Bündnisses "Fünf Sterne" will Premier werden und mit seiner Bewegung Italien regieren.

Mit ihm auf der Bühne stehen Beppe Grillo, der Fernsehclown und Gründer der Bewegung, der im Sommer 70 wird, und Virginia Raggi, die Bürgermeisterin von Rom. "Heute haben wir noch mehr Zuwachs als vor fünf Jahren. Ab Montag machen wir alles das, was wir angekündigt haben", rief Di Maio.

Die Kundgebung im Regen war eine der ganz wenigen Veranstaltungen unter freiem Himmel in diesem kurzen und aggressiven Wahlkampf in Italien. Es gab keine Plakate, keine Stände in den Städten und keine großen Wahlveranstaltungen.

Der Grund ist einfach: Die Parteien haben kein Geld. Und auch das für die Jahreszeit schlechte Wetter mit Schnee und Frost sogar in Rom und Regen im Süden trug dazu bei, dass anders als früher die Italiener lieber zuhause blieben. Ausschlaggebend für das Wahlergebnis wird die Zahl der Unentschlossenen sein, und auch die Wahlbeteiligung, die auch vom Wetter beeinflusst werden kann.

Der Wahlkampf fand im Fernsehen und in den sozialen Netzen statt - mit vielen phantasievollen und nicht gegengerechneten Versprechen und zunehmend polemischen Tönen gegen den politischen Gegner, vor allem von den Vertretern der fremdenfeindlichen Lega.

Von einer Zukunftsvision für Italien mit seinem zaghaften Wirtschaftsaufschwung und konkreten Plänen für ...

