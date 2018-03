Siemens Aktiengesellschaft: Siemens legt weitere Details für geplanten Börsengang der Siemens Healthineers AG fest

München, 4. März 2018

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR

Siemens legt weitere Details für geplanten Börsengang der Siemens Healthineers AG fest

Siemens plant die Notierung der Siemens Healthineers AG im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 16. März 2018.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum voraussichtlich am 6. März beginnen und am 15. März 2018 enden. Die Preisspanne wurde auf 26 Euro bis 31 Euro pro Aktie festgelegt. Das geplante Angebot wird 150 Mio. auf den Namen lautende Stammaktien der Siemens Healthineers AG umfassen, die 130.434.783 Basisaktien und 19.565.217 Aktien (entspricht 15 Prozent der Basisaktien) zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen beinhalten. Die angebotenen Aktien sind nennwertlose Namensaktien aus dem Bestand von Siemens. Der Streubesitz nach dem Börsengang läge unter Annahme der Platzierung sämtlicher angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei 15,0 Prozent. Abhängig vom finalen Angebotspreis und unter Annahme der Platzierung sämtlicher angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option, könnten Siemens Bruttoerlöse von 3,90 Mrd. Euro bis 4,65 Mrd. Euro zufließen. Der finale Angebotspreis und die Aktienzuteilung werden bei Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen - insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts - beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2017 der Siemens AG (abrufbar unter http://www.siemens.com/investor/pool/de/investor_relations/Siemens_G B2017.pdf), insbesondere im Abschnitt A.2. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

