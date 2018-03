Der Monat März begann so schwach, wie der Monat Februar endete. Das Wochenminus von 4,5 Prozent zeigt im DAX starke Verunsicherung an. Es fand keine Kehrtwende im DAX statt, auch wenn es am Montag kurzzeitig so aussah. Schwer belasteten am Ende die Diskussionen über die Automobilbranche, die Ideen von Donald Trump und die Unsicherheiten bezüglich der GroKo und Italien-Wahl. Dies waren grob die Hintergründe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...