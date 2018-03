Die einen lieben es, die anderen hassen es: das Unterhemd. Trotz aller Vorurteile ist die Sache am Ende ganz einfach. Wie Sie ein Unterhemd würdevoll tragen.

Die Menschheit lässt sich nicht nur in Mann und Frau einteilen, in Arm und Reich oder Jung und Alt. Sondern auch danach, wie sie zum Unterhemd steht. Entweder man liebt das Leibchen und trägt es jeden Tag. Oder man hasst es und verschmäht es selbst im Winter.

Ein Blick in die Redaktion der WirtschaftsWoche bestätigt diese These: Am Konferenztisch sitzen ebenso viele Unterhemden-Träger wie -Verweigerer. Bei zwei weiteren Teilnehmern lässt es sich nicht erkennen. Das hat einen Grund, denn bei ihnen handelt es sich um Frauen. Sie haben das Geheimnis des perfekten Untendrunters schon vor Jahren entschlüsselt.

Eigentlich ist die Sache mit dem Unterhemd ganz einfach: Tragen darf es jeder, nur sehen sollte es niemand. Doch nur der weibliche Teil der Weltbevölkerung ist bislang uneitel genug, sich in hautfarbene Leibchen aus Stretch-Stoff zu werfen. Und schlau genug, erst in den Spiegel zu schauen, nachdem sie ein weiteres ...

