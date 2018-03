BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister und Ex-Parteichef Sigmar Gabriel hat sich erfreut über die deutliche Zustimmung der SPD-Mitglieder zur großen Koalition gezeigt. "Auf die Mitglieder der SPD ist Verlass", sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Mitgliederentscheid sei "ein Fest der innerparteilichen Demokratie" gewesen. Die SPD-Mitglieder hätten sich bei ihrer Entscheidung "nicht erschrecken oder entmutigen" lassen.

Ob Gabriel in der neuen großen Koalition Außenminister bleiben darf, gilt als ungewiss. Sein Verhältnis zur designierten SPD-Chefin Andrea Nahles gilt als zerrüttet. Gabriel, der die SPD 2013 ebenfalls in einem Mitgliederentscheid erfolgreich in die GroKo geführt hatte, hob hervor, er sei sich wie vor vier Jahren immer sicher gewesen, dass die große Mehrheit der SPD-Mitglieder "unser Land gut und stabil regiert wissen will." Mit der SPD in Regierungsverantwortung gehe es den Menschen in Deutschland besser als ohne die Sozialdemokraten.

Der nordrhein-westfälische SPD-Landeschef Michael Groschek sieht im 66-Prozent-Votum der Mitglieder für die große Koalition keine Spaltung der Partei. "Es ist eine überzeugte und überzeugende Mehrheit", sagte Groschek. Im größten Landesverband NRW war die Kritik an der GroKo besonders laut gewesen.

Auch der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat die Zustimmung der Parteibasis zur großen Koalition begrüßt. "Ich bin froh über das Ergebnis", sagte Schulz der Süddeutschen Zeitung. Es kann Deutschland und Europa nach vorne bringen und die SPD stärken." Schulz hatte den Koalitionsvertrag, über den die SPD-Mitglieder abgestimmt haben, als Parteivorsitzender entscheidend mit verhandelt.

