Liebe Leser,

auch die VW-Aktie musste in dieser Woche deutlich Federn lassen. Ein Minus von fast 5,4 % steht zu Buche. In den vergangenen sechs Wochen hat die Aktie somit fast 15 % an Wert eingebüßt. Charttechnisch hat sie sich damit wieder in den zuvor überschrittenen Konsolidierungstrend bewegt, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Gleichzeitig hat sie in dieser Woche den 200-Wochen-Durschnitt erreicht, diesen aber noch nicht unterschritten. Insofern kann er in der ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...