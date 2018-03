Zuletzt also Lünen. Ein 15-Jähriger rammt einem 14-Jährigen ein Messer in den Hals. Das Opfer stirbt am Tatort, einer Schule im westfälischen Lünen. Das Motiv? Der "polizeibekannte" Mörder war mit seiner Mutter zu einem Gesprächstermin in der Schule (er galt als "aggressiv und unbeschulbar"), das Opfer soll die Mutter "mehrfach provozierend angeschaut ...

