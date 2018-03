Falsche Politik hat Bauland teuer und Spekulanten reich gemacht. Jetzt drohen staatliche Zwangsmaßnahmen. Warum die mehr schaden als nutzen - und was passieren muss, um die preistreibende Knappheit zu beenden.

Wenn Martin Zech auf seinem Getreideacker steht und in Richtung Münchner Innenstadt blickt, wird er nachdenklich. Die rund 100 Hektar im Stadtteil Feldmoching sind seit 200 Jahren im Familienbesitz. Geht es nach Zech, könnte es so bleiben. Er will den Hof an seinen Sohn übergeben. Doch die bayrische Landeshauptstadt will seine Scholle, um dort Wohnungen zu bauen. Notfalls könnte sie ihn sogar enteignen.

Auf dem freien Markt wäre sein Acker, umgewandelt in Bauland, Gold wert. "Umgewidmetes Agrarland bringt in den Speckgürteln rund um die Großstädte im Verkauf gut und gerne das Zehnfache des ursprünglichen Werts", sagt Holger Meyer, Makler für Agrarland aus Lohmar. Im Bundesschnitt haben sich die Preise für Bauland binnen 15 Jahren verdoppelt, Großstädte wie Berlin und München brauchten dafür nicht mal zehn Jahre.

Weil immer mehr Menschen in die Ballungsräume drängen und Platz für neuen Wohnraum fehlt, steigen die Preise weiter. Wer Bauland ein paar Jahre gehortet hat, kann satt zweistellige Gewinne einfahren.

Das ruft jetzt die Bundesregierung auf den Plan. Die große Koalition will durch eine zusätzliche Grundsteuer erreichen, dass mehr gebaut wird. Die Steuer verteuert den Besitz von unbebauten Grundstücken. Wer nicht baut, sondern einfach auf Preissteigerungen spekuliert, soll zahlen. Ist die Grundsteuer hoch genug, rechnet sich Spekulation nicht mehr, hofft die GroKo. "So lässt sich mit der Grundsteuer zusätzlich Bauland mobilisieren", verspricht Michael Groschek, SPD-Chef von Nordrhein-Westfalen. Dass diese Rechnung aufgeht, ist aber unwahrscheinlich. Vielmehr dürften zu den alten politischen Fehlern jetzt neue hinzukommen. Die WirtschaftsWoche hat analysiert, welche Rolle die Spekulanten spielen, warum Zwangsmaßnahmen der falsche Weg sind und wie sich die vielfach politisch verursachten Engpässe sinnvoll auflösen lassen.

Tatsächlich hat die Politik selbst die Preisrally kräftig mit angetrieben. Kommunen weisen neue Baugrundstücke zu zögerlich aus, das hält Bauland knapp. Bauherrn, die vorhandene Grundstücke dichter bebauen wollen, werden durch Unmengen von Vorschriften blockiert, zudem brauchen unterbesetzte Bauämter viel zu lange für Baugenehmigungen. Und zu allem Überfluss wurde öffentlicher Baugrund lange Zeit meistbietend verkauft - der Bund und auch viele Kommunen haben dies ausdrücklich in ihren Satzungen festgeschrieben. So kam bisweilen nicht zum Zuge, wer schnell günstige Wohnungen hochziehen wollte, sondern wer sich Zeit ließ und auf Wertsteigerung setzte.

Verdächtige Baugenehmigungen

Dass die Grundsteuer daran etwas ändert, ist unwahrscheinlich: Schon 1961 hatte es der Bund mit einer Grundsteuer C auf Bauland probiert - ohne Erfolg. Nach zwei Jahren wurde das Experiment beendet. Für finanzkräftige Spekulanten war die Steuer zu verkraften. Dafür litten private Grundstückseigentümer mit geringen Rücklagen. Sie mussten verkaufen.

Auch die übrigen von der großen Koalition geplanten Maßnahmen versprechen nur begrenzten Erfolg. So will der Bund seine Grundstücke jetzt vornehmlich an Länder und Kommunen verkaufen - wenn sie darauf sozial geförderten Wohnraum schaffen.

Nur hat der Bund in den Großstädten, wo die Wohnungsnot am größten ist, kaum noch freie Grundstücke. In Berlin etwa sind 85 Prozent des Baulands innerhalb des S-Bahn-Rings in Privatbesitz.

Zu viele Kommunen haben öffentlichen Grund an Investoren verkauft, die ihr Bauversprechen nicht eingehalten haben. Deutschlandweit, so schätzt Lisa Paus, finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, gebe es derzeit etwa 600 000 verdächtige Baugenehmigungen. Verdächtig bedeutet, dass die Eigentümer trotz Genehmigung jahrelang keinen Bauantrag gestellt haben. Bebaubare Grundstücke sind zum Anlageobjekt geworden. So wirbt ein Berliner Unternehmen mit Renditen von bis zu 25 Prozent pro Jahr. ...

