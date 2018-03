Osnabrück (ots) - Middelberg: Viele SPD-Mitglieder pragmatischer als ihre Führung



Niedersachsens oberster CDU-Abgeordneter erleichtert über Ja zur Groko



Osnabrück. Der Vorsitzende der niedersächsischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, Mathias Middelberg, hat die Zustimmung der SPD-Basis zu einer neuen Groko als "wirklich wichtige Entscheidung" bezeichnet. "In einer Zeit, in der weltweit die politischen Unsicherheiten wachsen, braucht die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt eine stabile Regierung", sagte Middelberg der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag).



Er habe zwar erwartet, dass sich die SPD-Mitglieder für eine Große Koalition aussprechen würden. "Aber mit einem Ergebnis in dieser Deutlichkeit hätte ich nicht gerechnet", räumte der Osnabrücker CDU-Abgeordnete ein. Ein Grund dafür sei seiner Ansicht nach, dass "viele Mitglieder der SPD pragmatischer sind als ihre Führung", so Middelberg: "Sie haben wohl anerkannt, dass der ausgehandelte Koalitionsvertrag auch aus sozialdemokratischer Sicht viel Vernünftiges enthält."



