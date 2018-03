Düsseldorf (ots) - Die neue große Koalition muss sich nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als Erstes um die Migrations- sowie die Familienpolitik kümmern. Die Familien müssten gestärkt und die Zuwanderung dauerhaft begrenzt werden, sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Ferner nannte er als vordringliche Ziele die Gestaltung der Digitalisierung mit all ihren Herausforderungen für die Gesellschaft sowie Verbesserung und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Diese zentralen Themen müssten Union und SPD sofort angehen.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621