Frankfurt (ots) - Die SPD-Basis hat entschieden. Mit einer auf den ersten Blick bequemen Zweidrittelmehrheit zwar, aber das Ergebnis täuscht darüber hinweg, wie hin- und hergerissen die meisten SPD-Mitglieder waren - und sind. Wie hätte das auch anders sein können bei einer Wahl, die nicht zwischen eindeutig Richtigem und Falschem bestand. Was ist das Beste für die SPD? Lohnt sich eine Politik der kleinen Schritte oder sollte es nicht besser heißen: ganz oder gar nicht? Keine dieser Fragen lässt sich leicht beantworten. Es liegt in der Natur einer Politik, die nicht auf Bewahren, sondern auf Veränderung zielt, auf mehr soziale Gerechtigkeit und, ja, auch auf mehr Umverteilung, dass sie sich schwer tut mit kleinen Schritten. Konservative haben es von Haus aus leichter: Wer keine großen Ziele hat, dem gelten kleine Schritte schon als schöner Erfolg. Auch wenn diejenigen, die von Bewahren reden, in der politischen Realität dafür sorgen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht.



OTS: Frankfurter Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/10349 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_10349.rss2



Pressekontakt: Frankfurter Rundschau Ressort Politik Telefon: 069/2199-3222