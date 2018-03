Slowakeis Präsident Kiska hat eine politische Reaktion auf den Mord an einem Investigativreporter gefordert. Er zieht eine Neuwahl in Betracht.

Nach der Ermordung des Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter hat der slowakische Präsident Andrej Kiska eine Regierungsumbildung oder eine vorgezogene Neuwahl gefordert. Das seien die notwendigen Lösungen für die momentane politische Situation, sagte Kiska nach Angaben der Agentur TASR am Sonntag in einer Ansprache. Er fügte hinzu, das Vertrauen der Slowaken in Staat, Behörden und Beamte sowie in ihre Fähigkeit, den Bürgern Sicherheit zu garantieren, ...

