Liebe Leser,

Alibaba ist im Wochenverlauf zwar etwas gefallen, präsentiert sich indes deutlich stärker als der sonstige Markt. Dabei ist die Aktie durchaus in der Lage, mehr als 15 % aufzusatteln, so jedenfalls die Meinung charttechnischer Analysten. Daher ein Blick auf die Einzelheiten: Die Aktie ist um mehr als 4 % allein am Freitag gefallen. Dennoch ist die Situation keinesfalls beunruhigend. Denn der Wert hat trotz des Minus von gut 7 % binnen einer Woche noch immer einen charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...