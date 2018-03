BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Spitze will bis zum kommenden Wochenende Klarheit über die Besetzung ihrer sechs Ministerposten schaffen. Das kündigte der kommissarische Parteichef Olaf Scholz in einem Interview mit dem "Hamburger Abendblatt" (Montag) an. Nach dem Ja der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition mit der Union werde man nun besprechen, wer für die Partei ins Kabinett gehe. "Ich denke, zum nächsten Wochenende werden wir Klarheit haben."

Es gilt als sicher, dass Scholz, bisher Bürgermeister in Hamburg, als Finanzminister und Vizekanzler ins Bundeskabinett wechseln wird. Außerdem kann die SPD das Auswärtige Amt, das Arbeits- und Sozialministerium sowie die Ressorts Justiz, Familie und Umwelt besetzen. Die Parteispitze will drei Frauen und drei Männern berufen.

Die CDU hat ihre sechs Minister bereits benannt, die CSU will an diesem Montag Klarheit über ihre drei Kandidaten schaffen. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel soll am 14. März im Bundestag zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Danach sollen auch die Minister vereidigt werden./wn/DP/he

AXC0098 2018-03-04/20:28