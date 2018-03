In Haan bei Düsseldorf ist am Sonntag ein Säure-Anschlag auf den Finanzvorstand der Innogy SE, Bernhard Günther, verübt worden. Das bestätigte das Unternehmen am Sonntagabend.

Über die Hintergründe der Tat gebe es bislang keine Informationen. "Wir sind tief geschockt. Die Nachricht von dem Anschlag hat uns alle sehr betroffen gemacht", sagte Innogy-Chef Uwe Tigges. Laut eines Berichts der "Bild" hatte Unbekannte den Mann am Morgen mit Säure übergossen.

Er kam mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik. Zwischenzeitlich soll Lebensgefahr bestanden haben.