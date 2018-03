Köln (ots) - Köln. Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Michael Groschek, hat seine Partei zur Einigkeit aufgerufen. Befürworter wie Gegner einer großen Koalition seien "herzlich eingeladen, die Reihen zu schließen und gemeinsam bei der Erneuerung der SPD mitzumachen", sagte Groschek dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). "Der politische Gegner steht rechts von der SPD und nicht in der SPD", fügte er hinzu.



Seine Partei müsse nun klarmachen, "dass wir Probleme an der Wurzel anpacken und lösen können". Als Beispiel nannte er die Problem bei der Tafel in Essen. Dies mache "einen sozialpolitischen Skandal sichtbar. Es ist eine Schande, dass die Schlangen vor den Tafeln länger werden und es mehr Menschen gibt, die Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen. Das ist eine schallende Ohrfeige für ein so reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland." Groschek sagte, er gehe davon aus, dass die große Koalition vier Jahre lang halte, "wenn der Koalitionsvertrag umgesetzt und die CDU nicht wortbrüchig wird". Die SPD werde "sehr genau überprüfen, ob die Union sich dieses Mal vertragstreu zeigt".



