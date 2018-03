Liebe Leser,

Aixtron hat zuletzt die Börsen oft überzeugt. Die Aktie ist in einen deutlichen Aufwärtsmarsch übergegangen. Dennoch haben sich jetzt beunruhigende Schwächen eingestellt. Die Aktie musste am Freitag mit -5 % einen großen Teil der jüngsten Gewinne wieder einbüßen. Das Wochenergebnis stellte sich auf nur noch +4 % ein. Aber: Es bleibt dabei, dass Aixtron in einem Aufwärtstrend notiert. Deshalb ist das Erholungspotenzial groß.

Dabei könnte der Titel schnell auch das bisherige ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...