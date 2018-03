Liebe Leser,

die Aktie von Infineon hat zuletzt schon wieder einige Rücksetzer hinnehmen müssen. Nun wird es knapp, vermuten die charttechnischen Spezialisten nun, nachdem die Aktie für lange Zeit in einem charttechnischen Aufwärtstrend steckte. Dies scheint vorbei, die Aktie ist auf dem Rückzug. Konkret: Allein am Freitag ging es um 2 % nach unten. Das wiederum führte Infineon aus dem charttechnischen Wohlfühlraum in die Bedrängnis. Nun geht es darum, die 20er-Untergrenze zu halten. Bei ... (Frank Holbaum)

