Liebe Leser,

Bayer sollte vor allem für Anleger, die Short-Papiere erwerben, mittlerweile interessant sein. Dies jedenfalls ist die Meinung von Chartanalysten nach einer eher ernüchternden Woche. Die Aktie hat alleine am Freitag noch einmal 2,7 % nachgegeben. Insgesamt ist es in der zurückliegenden Woche um 5 % nach unten gegangen. Dies ist ein ungünstiges Zeichen, heißt es. Im Detail: Die Aktie von Bayer ist ohnehin in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dabei konnte der Wert zuletzt ... (Frank Holbaum)

