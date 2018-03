Trotz mancher Seltsamkeit in seiner Amtsführung war Donald Trump für Börsianer bislang eine Art Lichtgestalt. Auf die Rally an der Wall Street nach der Präsidentschaftswahl im Herbst 2016 folgte die Euphorie über eine Steuerreform, die insbesondere die Unternehmen stark entlastet und die Gewinne treibt. Viele Allzeithochs in New York folgten. Doch die Einführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...