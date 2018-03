Liebe Leser,

General Electric hat im Wochenverlauf zahlreiche Analysten und Investoren überrascht. Möglicherweise ergebe sich hier die Chance auf einen geradezu sensationellen Lauf nach oben, so meinen Chartanalysten. Denn: Die Aktie hat zwar binnen Wochenfrist 2,5 % abgegeben und ist in einem massiven Abwärtstrend. Allein seit Jahresbeginn ging es um gut 21 % nach unten, so die Beschreibung. Dennoch gibt es auch positive Signale. Denn der Abschwung hat sich deutlich verlangsamt. Nun liegt ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...