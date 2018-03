ROM (dpa-AFX) - Nach dem schlechten Abschneiden bei der italienischen Parlamentswahl am Sonntag sieht der Fraktionschef der sozialdemokratischen PD die bisherige Regierungspartei in der Opposition. "Die Prognosen sind erfahrungsgemäß elastisch, aber wenn das das Endergebnis wird, dann ist die Sache klar: Für die PD ist das ein negativer Wert, wir werden in die Opposition gehen", sagte Ettore Rosato, Chef der PD-Fraktion im italienischen Abgeordnetenhaus, laut Nachrichtenagentur Ansa.

Bei der Wahl am Sonntag kam die PD (Partito Democratico) nach Prognosen nur auf 20 bis 23 Prozent der Stimmen. Sie hatte in der vergangenen Wahlperiode durchgehend den Ministerpräsidenten gestellt. Derzeitiger Regierungschef ist Paolo Gentiloni, der im Dezember 2016 Parteichef Matteo Renzi abgelöst hatte./blu/DP/stk

