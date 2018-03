In Italien zeichnet sich bei den Parlamentswahlen ein Patt ab.

Nach der Parlamentswahl in Italien liegt das rechte Parteienbündnis von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi Nachwahlbefragungen zufolge in Führung. Laut einer am Sonntagabend vom staatlichen Fernsehsender Rai veröffentlichten Prognose erhielt das Bündnis zwischen 31 und 41 Prozent der Stimmen. Deutlich hinzugewinnen konnte die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die demnach zwischen 29 und 32 Prozent erzielte. Prima proiezione Senato: m5s 33%, pd 18,7, Lega supera Fi https://t.co/KCWepbsV5x

- Tg La7 (@TgLa7) March 4, 2018 In einer vom privaten Fernsehsender La7 veröffentlichten Nachwahlbefragung kommt das Vier-Parteien-Bündnis Berlusconis auf 32 bis 37,6 Prozent der...

Den vollständigen Artikel lesen ...