Die beliebte Moderatorin mit den auffälligen Outfits ist bekannt für ihre Tierliebe, aber diese Fischgeschichte hätte ihr kaum jemand zugetraut. Heute Abend hat Enie van de Meiklokjes in der neuen Show "Geheimniskrämer" gestanden, dass sie in jungen Jahren mit einem lebendigen Fisch im Auto nach Dänemark gereist ist.



Als Aquarium-Liebhaberin hatte sie einen Papageienfisch aufgenommen, obwohl diese Fische sich nicht mit anderen Artgenossen im Aquarium vertragen. So konnte dieses besondere Exemplar über Weihnachten nicht allein zu Hause bleiben und Enie befand ihn kurzerhand für reisetauglich. Im Reiseaquarium und gut im Fußraum verstaut, kam der Fisch so zu einem Weihnachtsurlaub in Dänemark, wo es ihm scheinbar gut gefallen hat! Denn Enie van de Meiklokjes ist der festen Überzeugung: "Er hatte ein schönes Weihnachten!"



Vier Prominente, jede Menge Geheimnisse und die Frage: In wessen Leben hat es sich wirklich zugetragen? Das ist die Ausgangssituation von "Geheimniskrämer", der neuen Sonntagabendsendung mit Martin Klempnow um 22.45 Uhr, WDR Fernsehen. Neben Enie van de Meiklokjes waren Maren Kroymann, Sarah Wiener und Richy Müller in der dritten Ausgabe zu Gast.



Nächste Woche am 11. März begrüßt Gastgeber und Comedian Martin Klempnow die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki, Komiker Mike Krüger, Fußballlegende Bodo Illgner und Hans-Joachim Heist, besser bekannt als Gernot Hassknecht aus der "heute-show".



