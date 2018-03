Großbritanniens Premierministerin Theresa May warnte in einem Telefonat mit Donald Trump vor den Konsequenzen seiner Strafzoll-Pläne.

Großbritannien kritisiert die von US-Präsident Donald Trump geplanten Schutzzölle für Stahl- und Aluminiumimporte. Premierministerin Theresa May habe in einem Telefonat mit Trump ihre tiefe Besorgnis über das Vorhaben zum Ausdruck gebracht, teilte das Büro der Regierungschefin am Sonntag mit.

"Die Premierministerin hat unsere tiefe Besorgnis über die Ankündigung des Präsidenten zu Stahl- und Aluminiumzöllen geäußert und verdeutlicht, dass multilaterale Maßnahmen der einzige Weg sind, das Problem globaler Überkapazitäten im Interesse aller Seiten zu lösen," sagte eine Sprecherin der 10 Downing Street.

Auch ranghohe britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...