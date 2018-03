KASSEL (dpa-AFX) - "Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Schweiz:

"Gute Qualität ist wichtiger als gute Quote. Das gilt nicht nur für die Schweiz. Das gilt für ganz Europa, wo eine andere Entscheidung der Eidgenossen verheerende Folgen gehabt hätte. Sie wäre Wasser auf die Mühlen der Feinde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen. Und das sind nicht nur die Gebührengegner, deren Argumente ja in Teilen nachvollziehbar sind. Das sind vor allem Rechtspopulisten, die gern nur ihre eigene Meinung gelten lassen und kritischen Journalismus oft als Verschwörung brandmarken. Sie wollen selbst definieren, was ausgewogen ist. Die Stimme der Gegner des öffentlichen Rundfunks wird nicht verstummen. Aber vielleicht ein bisschen leiser werden. Und ein bisschen sachlicher."/zz/DP/he

AXC0019 2018-03-05/05:35