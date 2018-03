FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 5. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Calida Jahreszahlen 07:00 CH: Emmi Jahreszahlen 07:00 CH: Helvetia Jahreszahlen 07:25 CH: SNB Ergebnis 2017 (Details) 07:30 D: QSC Jahreszahlen 10:00 D: Siltronic Pk zum Geschäftsbericht 2017 10:00 D: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 01/18 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Börse: Nach 22 Uhr Bekanntgabe etwaiger Änderungen in den Indizes Dax, MDax, TecDax und SDax D: Bet-at-Home.com Jahreszahlen D: Telefonica Deutschland Geschäftsbericht GB: International Airlines Group Verkehrszahlen 02/18 S: SEB Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: Nikkei PMI Dienste 02/18 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 02/18 08:00 D. Statistisches Bundesamt Außenhandel mit Russland, Jahr 2017 09:15 E: PMI Dienste 02/18 09:45 I: PMI Dienste 02/18 09:50 F: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 10:30 GB: PMI Dienste 02/18 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 03/17 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 01/18 11:00 GR: BIP Q4/18 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/18 15:45 USA: PMI Dienste 02/18 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/18 19:15 USA: Rede von Fed-Gouverneur Quarles am Institute of International Bankers Annual Washington Conference in Washington SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Daimler Busse u.a. mit der Präsentation des neuen elektrischen Mercedes-Benz-Stadtbusses, Stuttgart 14:00 D: K+S stellt neuen Forschungscontainer für Aquaponik vor, Kassel CHN: Chinas Volkskongress beginnt Jahrestagung (meist etwa zehn Tage) Es wird eine Regierungsumbildung und Verfassungsänderung erwartet, mit der Xi Jinpings Gedankengut als Leitlinie aufgenommen wird

