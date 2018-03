Liebe Leser,

Aktionäre der Bitcoin Group dürften in den kommenden Tagen um ihr Geld zittern. Dies jedenfalls ist die Meinung von Chartanalysten, die den Rücksetzer am Freitag mit einem Ausmaß von mehr als 6 % als Auftakt zu einer wichtigen Prüfung begreifen. Die Aktie ist formal in einem charttechnischen Seitwärtstrend. Allerdings sind 50 Euro eine erste wichtige Untergrenze, die es nun zu verteidigen gilt. Im Oktober war es ausgehend von diesem Kursniveau nach oben gegangen. Dennoch sollte ... (Frank Holbaum)

