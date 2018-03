Wann die private Zusatzversicherung absetzbar ist, Steuer auf den Hausverkauf anfällt und was ein Experte von den "Gratiskonten" aus der Bankenwerbung hält. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Krankenversicherung: Wer doppelt zahlt ist selbst Schuld

Ein Rentnerehepaar war sowohl gesetzlich als auch zusätzlich privat krankenversichert. Die Beiträge für beide Versicherungen wollten sie steuerlich als Sonderausgaben abziehen. Das Finanzamt sollte die Gesamtbeiträge für die Basisabsicherung in beiden Systemen berücksichtigen, beantragten sie. Von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung werden steuerlich in der Regel nur pauschal vier Prozent vom Beitrag (ohne Zusatzbeitrag) abgezogen, die auf den Krankengeldanspruch entfallen sollen. Der Rest ist absetzbar. In der privaten Krankenversicherung werden die auf Komfortleistungen (wie Chefarztbehandlung) entfallenden Beitragsanteile abgezogen.

Ansonsten muss der Fiskus die Beiträge aber berücksichtigen, selbst wenn die steuerlichen Höchstbeträge für sonstige Vorsorgeaufwendungen (1900 Euro im Jahr bei Angestellten und Beamten, 2800 Euro bei Selbstständigen) allein damit überschritten werden. Doch der Bundesfinanzhof sprach den Rentnern einen geringeren Abzug zu: Wer bereits versichert sei, brauche keine weitere Versicherung. Die Rentner dürften daher nur die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung in voller Höhe abziehen, nicht aber ihre Beiträge für die private Krankenversicherung (X R 5/17).

