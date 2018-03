Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Mehr als die Hälfte der Deutschen informiert sich im Internet über Gesundheitsthemen, Tendenz steigend. Aber wie finden wir Informationen, denen wir wirklich trauen können? Petra Terdenge hat sich für Sie erkundigt:



Sprecherin: Wer im Internet sucht, benutzt dabei in der Regel eine Suchmaschine, welche wiederum Ergebnisse auflistet. Doch damit beginnt die Suche nach seriösen Informationen erst, sagt Larissa Gaub von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Larissa Gaub: 19 sec.



"Ganz wichtig ist: wenn man im Internet etwas googelt, sagt die Reihenfolge der Links, die die Suchmaschine ausspuckt, erst einmal nichts darüber aus, wie glaubhaft die Informationen sind. Das heißt, ich muss erst einmal auf die Seiten klicken, mir die Seiten anschauen. Ich kann darauf achten, dass für mich als Leser ganz klar Werbung und redaktioneller Inhalt voneinander getrennt sind."



Sprecherin: Außerdem ist ein Blick auf das Impressum der Seite empfehlenswert sowie der Vergleich mit anderen Seiten: O-Ton Larissa Gaub: 19 sec.



"Ganz wichtig wäre es, sich nicht immer nur eine Seite anzuschauen, sondern vielleicht sogar zwei oder drei Webseiten. Dann kann ich auch ganz gut vergleichen, welche Quellen wurden in welchem Artikel genutzt, welche Experten kommen zu Wort, werden Studien genannt oder wer sind die Autoren der Artikel? All diese Informationen geben mir dann Aufschluss, wie seriös die Webseite ist."



Sprecherin: Gerade bei Gesundheitsthemen ist es wichtig, dass die Informationen nicht nur korrekt sind, sondern auch aktuell:



O-Ton Larissa Gaub: 16 sec.



"Bei seriösen Webseiten sieht man am Anfang oder am Ende des Artikels meist ein Datum, damit der Leser genau erkennen kann, von welchem Stand der Artikel ist. Gleichzeitig ist aber auch eine Möglichkeit, dass die Autoren ihre Artikel überarbeiten Dann kennzeichnen sie das aber mit einem aktualisierten Datum."



Abmoderationsvorschlag:



Auch die besten Informationen aus dem Internet ersetzen keinen Arzt oder Apotheker, schreibt die "Apotheken Umschau". Falls Sie online nicht weiterkommen, sollten Sie sich deshalb persönlich beraten lassen.



