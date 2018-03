Liebe Leser,

der chinesische Geely-Konzern hat ein großes Paket an Daimler-Aktien übernommen. Dennoch ist die Stimmung am Freitag nicht besonders gut gewesen. Die Aktie ist auf dem Weg nach unten. Allerdings merken Chartanalysten an, die Aktie habe nur einen kleinen Rücksetzer nach unten gemacht. Mit anderen Worten: Der Aufwärtstrend kann sich theoretisch fortsetzen. Allerdings sehen auch die Charttechniker trotz eines Potenzials von mehr als 17 %, dass genau jetzt eine wichtige Unterstützungszone ... (Frank Holbaum)

