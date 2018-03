Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BREXIT - In der Wirtschaft wächst die Angst vor dem Brexit. Der BDI sorgt sich um Lieferketten und fordert, die "Prinzipien der künftigen regulatorischen Kooperation" rasch festzulegen. Das geht aus internen Papieren des Verbandes hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. (HB S. 15)

TOURISMUS - Das Reiseland Deutschland will hoch hinaus. Urlaub im eigenen Land wird beliebter, auch die Übernachtungen ausländischer Gäste sind binnen zehn Jahren um mehr als ein Viertel gestiegen auf fast 84 Millionen. Petra Hedorfer, Chefin der Deutschen Zentrale für Tourismus, hält es für möglich, 121 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Jahr 2030 zu erreichen. (FAZ S. 19)

STRAFZÖLLE - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die von US-Präsident Donald Trump via Twitter angedrohten Strafzölle auf europäische Autos scharf verurteilt: "Es zeigt sich immer mehr, dass die America-First-Politik die USA auf einen Isolationskurs führt", sagte Zypries der Zeitung Welt. "Dies wird, wenn überhaupt, nur kurzfristige Erfolge zeitigen. Die langfristigen Auswirkungen sind negativ, und zwar für die USA, aber auch für andere Länder", so die Ministerin. (Welt)

STRAFZÖLLE - Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, warnt vor unvorhersehbaren Folgen eines Handelskrieges. Zur Bild-Zeitung sagte er angesichts der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump möglicherweise auch europäische Autobauer mit Strafzöllen zu belegen: "Es ist erschreckend, was Trump in der Handelspolitik treibt. Er scheint bei Wirtschaftsfragen noch ahnungsloser als gedacht. Oder er ist einfach skrupellos, Arbeitsplätze in den USA und andernorts für seinen Schaukampf zu gefährden. Das ist bitter für langjährige Partner der USA wie Deutschland." Viel hänge in der jetzigen Situation von China ab. "Für die EU wird es sehr schwierig, angemessen auf diese Eskapaden zu reagieren. Der jetzt drohende Handelskrieg ist sehr riskant, da niemand weiß, wie zum Beispiel China reagiert. Mir ist völlig unklar, was Trump mit dieser Linie, die auch innerhalb der Republikaner umstritten ist, bezweckt", sagte Bingmann. (Bild-Zeitung)

KOOPERATIONSVERBOT - Union und SPD können laut Bild-Zeitung bei einer Neuauflage ihrer Regierungskoalition bei einem Kernprojekt auf die Unterstützung von Grünen und FDP hoffen. Demnach signalisieren beide Oppositionsparteien ihre Unterstützung bei der Lockerung des Kooperationsverbotes im Bildungsbereich, für die im Bundesrat auch die Zustimmung von Landesregierungen mit Beteiligung der Grünen und FDP notwendig wäre. (Bild-Zeitung)

BÖRSENGÄNGE - Die US-Aufsicht greift bei virtuellen Börsengängen durch. Nach vielen Betrugsfällen sind die Behörden hellhörig geworden. Die Branche hat nun Angst vor dem langen Arm der US-Strafverfolger, kehrt den USA deshalb den Rücken zu und weicht aus - auch nach Deutschland und in die Schweiz. (HB S. 30)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2018 00:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.