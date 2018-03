Moneycab.com: Herr Küng, aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums der Skilifte Klostermatte haben die Brunnibahnen die Wintersaisonkarte für Kinder mit über 60 Prozent Rabatt (zwischen 6 und 15) abgegeben. Weshalb so extrem?

Thomas Küng: Die Preise für das 75-Jahr-Jubiläum wurden absichtlich mit der Jubiläumszahl gestaltet: Kinder CHF 75.-, Jugendliche CHF 175.- und Erwachsene CHF 275.-. Die tatsächliche Rabattierung im Preisbeispiel einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern betrug gegenüber dem Vorjahr knapp 20%. Dieser Rabatt ist im Rahmen einer normalen Marketingaktion.

Ist Engelberg-Ski zweigeteilt? Die Sportler gehen auf den Titlis, die Familienmenschen auf Brunni?

Die unterschiedliche Positionierung der Berge ist für die ganze Destination von Vorteil. Engelberg wird dadurch nicht zweigeteilt, sondern vielfältig. Wir können in Engelberg auf kleinstem Raum alles bieten: Vom Angebot für Beginner bis zu den Neuschneehängen für Extremskifahrer. Brunni ist ein Teil des Gesamt-Skigebietes Engelberg und alle Destinationskarten sind bei uns gültig.

Auf Brunni bieten Sie auch Spezialtickets und Abos für Gleitschirmflieger an. Wo ist mehr los, auf der Fürenalp oder ob Brunni?

Das Brunni und die Fürenalp sind für Thermikpiloten, aber auch für Flugschulen ideale Fluggelände. Wir bieten durch die relativ kurzen Wege und die einfachen Start- und Landeplätze den Komfort, welchen Gleitschirmflieger heute suchen. Der Gleitschirmpilot ist relativ preissensibel, daher bieten wir als Brunni reduzierte Tarife für Vielflieger an. Unsere Luftseilbahn mit 65er-Kabinen kann mehr Gleitschirmflieger transportieren als die Fürenalp-Luftseilbahn mit 8er-Kabinen.

Thomas Küng, Geschäftsführer Brunni-Bahnen Engelberg AG

Spielen Schneeschuhwanderer in der betriebswirtschaftlichen Rechnung der Brunni-Bahnen Engelberg AG eine Rolle?

Jeder zusätzliche Gast, welcher die bestehenden Seilbahnen nutzt, trägt zur Amortisation der kapitalintensiven Infrastruktur bei. Schneeschuhläufer bringen jedoch nur einen sehr geringen Anteil unseres Gesamtumsatzes.

In dieser Saison gab es schon öfters Sperrungen wegen Lawinengefahr und wetterbedingte Unterbrüche. Müssen wir in Zukunft generell mit mehr Extremwetterlagen rechnen?

Durch die Klimaerwärmung befindet sich grundsätzlich mehr Energie in der Atmosphäre, was sich bereits heute in extremeren Wetterereignissen wiederspiegelt. Dieser Trend wird noch zunehmen. Es braucht daher eine höhere betriebliche Flexibilität, auf die Wettersituation schnell ...

