Der amerikanische Outdoor-Spezialist Johnson Outdoors (ISIN: US4791671088, NYSE: JOUT) kündigt die Zahlung einer Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie an. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 20 Prozent. Im Vorquartal kamen 10 Cents zur Auszahlung. Aktionäre erhalten die nächste Zahlung am 26. April 2018 (Record date: 12. April 2018). Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,48 US-Dollar an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...