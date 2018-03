Wirtschaftswachstum, mehr Militärausgaben: China setzt auf einen robusten Kurs nach vorne. Bei der Versammlung des Volkskongresses steht vor allem Präsident Xi im Vordergrund und dessen bald wohl unbegrenzte Amtszeit.

China strebt für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund 6,5 Prozent an. Die Ankündigung erfolgte bei einem Treffen des Volkskongresses am Montag. Das Wirtschaftswachstum wäre nur etwas geringer als 2017, aber, falls erreicht, noch immer eines der höchsten weltweit. Auch der Verteidigungsetat des Landes soll in diesem Jahr steigen - um sechs Prozent auf umgerechnet etwas mehr als 140 Milliarden Euro (1,1 Billionen Yuan). Überschattet werden die Ankündigungen von einer Maßnahme, die Präsident Xi Jinping betrifft.

Normalerweise wird das Treffen des Nationalen Volkskongresses für die öffentliche Darstellung wirtschaftlicher Initiativen, von Sozialprogrammen oder anderer Arbeiten der Regierung genutzt. Nun wird erwartet, dass die Macht von Staatschef Xi gefestigt wird wie noch nie zuvor. Die Kommunistische Partei hatte erklärt, sie wolle die Amtszeit des Präsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...