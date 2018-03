The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0024318724 DT.HYP.BK.MTN.OPF.S.98SF BD00 BON CHF N

CA XFRA CA683234ZQ46 ONTARIO PROV. 2018 BD01 BON CAD N

CA XFRA DE000A1R0Z02 SACHSEN-ANH.LS13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1KW8 NORDLB IS.S.1657 BD01 BON EUR N

CA XFRA US63253XAF69 NATL AUSTR. BK 13/18 MTN BD01 BON USD N

CA GCP2 XFRA XS0880289292 GENERAL ELECT. 13/43 MTN BD01 BON USD N

CA IMOD XFRA XS0592528870 IMMOFINANZ 11/18 CV EQ01 EQU EUR N

CA HVJI XFRA LU0114702383 SFC GLOBAL MARKETS INH. FD00 EQU EUR N