FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. DL -,01 0.203 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.106 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.065 EUR

LAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.098 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

HL5 XFRA US42222N1037 HEALTHSTREAM INC. DL-,01 0.813 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.065 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.033 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.037 EUR

XFRA AU0000CWNHA9 CROWN RESORTS 2072 FLR 1.052 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.322 EUR

510A XFRA DE000A0DZVJ6 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.000 %

EIS XFRA DE0005658009 EISEN- U.HUETTENWERKE 2.750 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.101 EUR

N5Z XFRA CA6568441076 NRTH AMER.ENERGY PAR.INC. 0.013 EUR

02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.048 EUR

S2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES NL 0.050 EUR

7ER XFRA AU000000EPW7 ERM POWER LTD 0.022 EUR

XFRA DE000HSH5X53 HSH NORDBANK MZC 6 16/26 0.000 %

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.138 EUR

LQ6V XFRA DE0009797423 INDUSTRIA P EUR 8.545 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.041 EUR

LQ6Z XFRA DE0009797555 CONCENTRA P EUR 8.715 EUR

XFRA DE000HSH5X46 HSH NORDBANK MZC 5 16/22 0.000 %

DJL4 XFRA IE0002554024 ALLIANZ JAP.SMA.COS A EO 0.433 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.410 EUR

LWU XFRA AU000000CLH1 COLLECTION HOUSE LTD 0.025 EUR