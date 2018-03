FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.065 EUR

GCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.065 EUR

XFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 0.000 %

XFRA DE000HSH4XR0 HSH NORDBANK MZC 4 15/20 0.000 %

DJEY XFRA LU0224575943 ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO 6.075 EUR

DJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO 1.325 EUR

DJLA XFRA IE0031399342 ALL.US EQU.A EUR 5.745 EUR

DJL3 XFRA IE0008479408 AGIF V-ALL.GBL INS. AEUR 0.595 EUR

DJL5 XFRA IE0002715278 ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 0.814 EUR

DJL6 XFRA IE0002715161 ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 0.574 EUR

DJLD XFRA IE0002495467 ALL.US EQU.C2 USD 0.423 EUR

DJL8 XFRA IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.295 EUR

CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 0.168 EUR

DJFF XFRA DE0008481862 ALL.BIOTECH. A (EUR) 0.876 EUR

DI7X XFRA DE0008481821 ALL.WACHS.EU A (EUR) 0.732 EUR

DI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 0.304 EUR

DI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 1.947 EUR

DI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.030 EUR

DJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.387 EUR

DI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.326 EUR

DJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 2.616 EUR

DJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.072 EUR

DJFL XFRA DE0008475120 ALL.INFORMAT A (EUR) 1.360 EUR

DI7F XFRA DE0008475112 ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.407 EUR

DJFK XFRA DE0008475096 ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.406 EUR

DJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 1.743 EUR

DJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 1.195 EUR

DI7L XFRA DE0008475054 ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR 0.771 EUR

DI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 0.374 EUR

DJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.468 EUR

DI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 0.644 EUR

DI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 0.769 EUR

DJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.555 EUR

DJLF XFRA IE00B0RZ0529 ALL.US EQU.A H-EUR 0.596 EUR

XFRA DE000HSH4LC7 HSH NORDBANK MZC 16 13/19 0.000 %