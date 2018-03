FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.163 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.051 EUR

3T3 XFRA US88870P1066 TIVO CORP. DL-,001 0.146 EUR

S0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.063 EUR