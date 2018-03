Rom - Die populistischen und rechten Parteien sind die Gewinner der Parlamentswahl in Italien. Die bisher regierenden Sozialdemokraten wurden abgestraft. Doch für kein Bündnis reicht es für eine Mehrheit in den beiden Parlamentskammern.

Stärkstes Wahlbündnis dürfte der Mitte-rechts-Block um Silvio Berlusconis Forza Italia und der fremdenfeindlichen Lega werden, wie sich im Verlauf des Montagmorgens immer deutlicher abzeichnete. Gemäss den Hochrechnungen dürfte er 36,4% in der grossen Kammer - dem Abgeordnetenhaus - erobern.

Als stärkste Einzelpartei dürfte die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hervorgehen, die alleine zur Wahl angetreten war. Sie kommt auf etwa 32,4% der Stimmen. Mitte-links um den Partito Democratico (PD) von Ministerpräsident Paolo Gentiloni und Parteichef Matteo Renzi erreichten nur 22,9%.

Auch im Senat, der ebenfalls am Sonntag gewählt wurde, zeichnete sich keine eindeutige Mehrheit ab. In der kleineren der beiden Parlamentskammern dürfte ebenfalls Mitte-rechts die meisten Sitze erhalten, aber auch hier die Mehrheit verfehlen. Das offizielle Wahlergebnis wurde nicht vor Montagvormittag erwartet.

PD vor Gang in die Opposition

Der PD-Fraktionschef der Sozialdemokraten im Abgeordnetenhaus, Ettore Rosato, kündigte den Gang in die Opposition an, sollten sich die ...

