ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ProSiebenSat.1 mit "Underperform" und einem Kursziel von 27,10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie sei überbewertet angesichts des gedämpften Ausblicks für das Wachstum im deutschen TV-Werbegeschäft, des Drucks auf die Margen durch steigende Kosten und der Risiken mit Blick auf das neue Management, schrieb Analystin Sophie Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Produktionsgeschäft sei zu klein, um wirkliches strukturelles Wachstum zu schaffen und damit mittelfristig die Schwäche der Werbeumsätze abzufedern./ajx/ck

Datum der Analyse: 05.03.2018

