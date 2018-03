Daimler arbeitet an der automobilen Zukunft - und das wird durchaus honoriert. Etwas überraschend führte das zum Aufbau eines hohen Anteils durch einen neuen Großaktionär. Doch die Sünden der Vergangenheit wirken weiter nach.

Die Diesel-Sünden verfolgen die deutschen Autobauer nun schon seit zweieinhalb Jahren. Längst kämpft auch Daimler mit Hochdruck darum, ähnliche Strafen wie VW wegen illegaler Abschaltabrichtungen in den USA zu verhindern. Dabei haben die Schwaben aber offenbar etwas bessere Karten, als es bei den Wolfsburgern der Fall war.

Eine zweite Baustelle sind mögliche Fahrverbote für den Diesel und eine potenziell teure Nachrüstpflicht. Bislang konnten sich die Automobilkonzerne in Deutschland gegen eine politische Weisung wehren, aber das Unverständnis darüber wächst. Der Imageschaden für die Motorengattung ist schon jetzt gewaltig, so dass die deutschen Hersteller in diesem Kernbereich deutliche Einbußen mitnehmen müssen.

Trotz dieses Gegenwinds ist die operative Performance von Daimler aber beachtlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...