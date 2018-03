Liebe Leser,

die Volatilität ist an die Finanzmärkte zurückgekehrt. Aktien werden häufiger gekauft und verkauft und das beflügelt auch die Aktie der Deutschen Börse AG. Sie präsentiert sich in diesen Tagen als eine der stärksten Aktien im DAX. Ein Ausdruck dieser Entwicklung ist der stabile Aufwärtstrend, in dem sich die Aktie seit November 2017 befindet.

Selbiger führte den Kurs in dieser Woche auf ein neues Hoch bei 111,10 Euro, das allerdings im schwachen Marktumfeld nicht verteidigt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...