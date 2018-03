Moon Jae In hat Sondergesandte nach Nordkorea geschickt. So will er den Weg für Gespräche zwischen Pjöngjang und Washington über das nordkoreanische Atomprogramm ebnen.

Südkoreas Präsident Moon Jae In hat mehrere Sondergesandte nach Nordkorea geschickt, um möglichst den Weg für Gespräche zwischen Pjöngjang und den USA über das nordkoreanische Atomprogramm zu ebnen. Er werde die Entschlossenheit Moons vermitteln, die koreanische Halbinsel atomwaffenfrei zu machen und einen dauerhaften Frieden zu schaffen, sagte der nationale Sicherheitsberater und Delegationschef ...

