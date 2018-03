FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Versicherungskonzern Axa stärkt sein Schaden- und Unfallgeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in Nordamerika. Wie die Axa SA mitteilte, zahlt sie für 100 Prozent der Anteile an der XL Group 15,3 Milliarden US-Dollar oder 12,4 Milliarden Euro in bar. Berichten zufolge hatte sich auch der Konkurrent Allianz für XL interessiert.

Die XL-Aktionäre erhalten 57,60 Dollar pro Aktie. Das entspricht einer Prämie von 33 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Die Boards beider Unternehmen haben den Deal abgesegnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2018 01:23 ET (06:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.