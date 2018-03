Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für McDonalds von 190 auf 170 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst David Palmer verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf sich verschlechternde Konditionen in der Branche und enttäuschende Umsätze durch die 1-, 2- und 3-Dollar-Menüs der Burger-Kette. Er senkte seine Gewinnschätzungen für den Dow-Konzern. Auch wenn er bei McDonalds kurzfristig vorsichtig sei, habe die Restaurantkette weitreichende Möglichkeiten, um wieder den richtigen Kurs einzuschlagen und das Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen wieder zu beschleunigen./ajx/stw Datum der Analyse: 02.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0099 2018-03-02/21:05

ISIN: US5801351017