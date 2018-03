DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel soll am 14. März stattfinden. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte im "Bericht aus Berlin", er habe diese Frage mit seiner SPD-Kollegin Andrea Nahles besprochen. Zuvor hatten die SPD-Mitglieder den Weg für eine Neuauflage der großen Koalition (GroKo) freigemacht. Beim Mitgliederentscheid votierten rund 66 Prozent für ein Bündnis mit CDU und CSU. Angesichts der Widerstände innerhalb der SPD war ein deutlich knapperer Ausgang erwartet worden.

TAGESTHEMA II

Das rechte Parteienbündnis von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi hat bei der Parlamentswahl in Italien ersten Hochrechnungen zufolge 35,5 Prozent der Stimmen erhalten. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung kommt demnach auf 32,5 Prozent, die regierenden Sozialdemokraten (DP) auf 23,1 Prozent. Die DP räumte ihre Niederlage ein. Das Wahlergebnis wird nicht vor Montagvormittag erwartet. Dem früheren Ministerpräsidenten Berlusconi ist die Rückkehr an die Regierungsspitze wegen einer gerichtlichen Verurteilung verwehrt.

TAGESTHEMA III

Nach der Ankündigung hoher Strafzölle auf Stahl und Aluminium hat US-Präsident Donald Trump mit Drohungen gegen europäische Autobauer nachgelegt. Er könnte auch deren Produkte mit einer Sonderabgabe belegen, wenn die EU ihre Ankündigung wahr mache und ihrerseits Strafzölle auf US-Produkte erhebe, warnte Trump auf Twitter. "Wenn die EU ihre bereits massiven Zölle und Barrieren für dort Handel treibende US-Unternehmen weiter ausweiten will, werden wir einfach eine Steuer auf ihre Autos erheben, die ungehindert in die USA strömen", schrieb er. Bereits am Freitag hatte Trump erklärt, Handelskriege seien "gut und leicht zu gewinnen".

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat derweil Gegenmaßnahmen angekündigt, falls US-Präsident Donald Trump wirklich Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängen sollte. "Wir sind uns in Europa einig, dass wir deutlich antworten werden, sollte Präsident Trump tatsächlich Strafzölle beschließen", sagte Zypries dem "Tagesspiegel". Auch eine Klage vor der Welthandelsorganisation WTO sei möglich. China hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium als unbegründet kritisiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:10 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/QSC AG, Jahresergebnis

10:00 DE/bet-at-home.com AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Eisen- u. Hüttenwerke: 2,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,9 zuvor: 57,7 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 59,2 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 1. Veröff.: 55,3 zuvor: 57,3 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,7 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 58,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 57,5 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 58,8 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,3 zuvor: 53,0 -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.673,40 -0,62 Nikkei-225 21.042,09 -0,66 Schanghai-Comp. 3.247,98 -0,20 DAX 11.913,71 -2,27 DAX-Future 11.990,50 -0,59 XDAX 11.995,38 -0,59 MDAX 25.224,57 -2,20 TecDAX 2.482,44 -3,11 EuroStoxx50 3.324,75 -2,19 Stoxx50 2.940,84 -2,12 Dow-Jones 24.538,06 -0,29 S&P-500-Index 2.691,25 0,51 Nasdaq-Comp. 7.257,87 1,08 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,62 -44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit wenig veränderten Kursen rechnen Marktteilnehmer für den Wochenauftakt. Zu den Zins- und Inflationssorgen geselle sich nun die Furcht vor einem Handelskrieg. US-Präsident Donald Trump hat den Europäern bei Gegenmaßnahmen zu den Stahlzöllen mit Zöllen auf Autos gedroht. "Sollte es zu einem regelrechten Handelskrieg kommen, dürfte sich die Korrektur deutlich ausdehnen", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Robert Halver von Baader-Helvea spricht mit Blick auf Zinsängste und möglichen Handelskrieg von "double trouble". Allerdings sagt er auch, die lange überschwängliche Stimmung am US-Aktienmarkt als Kontraindikator sei nun abgebaut, und fundamental bleibe das positive Aktienumfeld intakt. Daneben steht das Wahlergebnis in Italien im Blick. "Die Börsen sind diese typisch italienischen Verhältnisse mit geringen Aussichten auf eine stabile Regierung eigentlich gewöhnt", sagt Ruland. Trotzdem sei es fraglich, ob der Mailänder Markt das Ergebnis schnell abhaken werde. Im Blick stünden auch die Renditeaufschläge italienischer Bonds zu Bundesanleihen. Zum SPD-Votum sagt Ruland, dieses sei so erwartet worden und kein großer Impulsgeber für die Märkte.

Rückblick: Sehr schwach - Zu den Unsicherheiten der am Wochenende stattfindenden Parlamentswahl in Italien und dem Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung zur großen Koalition gesellte sich als Belastungsfaktor die Furcht vor einem Handelskrieg. US-Präsident Donald Trump will Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte absegnen. Aktien von Stahlherstellern zählten daher zu den größten Verlierern. Wenn der billige Stahl aus China nicht mehr in dem USA verkauft wird, dürfte das für ein Überangebot andernosts sorgen, hieß es. Thyssenkrupp fielen um 4,1 Prozent, Salzgitter um 5,2 und Arcelormittal um 3,7 Prozent. Der Rohstoffsektor verlor 3 Prozent. Negativ überraschten die Zahlen von Lafargeholcim. "Die Abschreibungen im vierten Quartal sind deutlich höher als erwartet", so ein Händler. Wegen hoher Wertberichtigungen im Zusammenhang mit Übernahmen ist der Konzern sowohl im Schlussquartal als auch im Gesamtjahr in die Verlustzone gerutscht. Lafargeholcim verloren 7,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der DAX schloss unter der Marke von 12.000 Punkten. Als "sehr ordentlich" wurden die Zahlen von Alstria Office bewertet. Die Aktie gab dennoch um 1,8 Prozent nach. Hypoport verloren nach dem Zahlenausweis 5,4 Prozent auf 120 Euro, nach einem Tagestief von 114,40 Euro. Das EBIT lag mit 23 Millionen Euro leicht unterhalb des Vorjahres, hier hatte das Unternehmen mehr versprochen. An der Börse wurde der starke Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit gewertet.

XETRA-NACHBÖRSE

Der deutsche Markt folgte der positiven Entwicklung an der Wall Street, wo die Indizes, mit Ausnahme des Dow-Jones-Index, mit leichten Aufschlägen schlossen.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Wall beendete eine turbulente Woche mit einer leichten Erholung. Die Indizes legten im Verlauf deutlich zu und schafften schließlich den Sprung ins Plus. Lediglich der Dow-Jones-Index hinkte der Entwicklung etwas hinterher und schloss den Handel mit einem leichten Minus. Hauptgrund war das kräftige Kursminus der Aktie von McDonald's, die mit einem negativen Analysten-Kommentar 4,8 Prozent verlor. Die von US-Präsident Donald Trump losgetretenen Sorgen über einen globalen Handelskrieg standen weiter im Mittelpunkt. Der Dow beendete die Woche mit einem Abschlag von 3,0 Prozent. Abwärts ging es mit Harley-Davidson, die 2,0 Prozent verloren. Im Rahmen der angekündigten Gegenmaßnahmen auf die US-Strafzölle erwägt die EU Abgaben auf Harley-Davidson-Motorräder, Bourbon und Levis-Jeans einführen. Die Aussicht auf steigende Preise als Reaktion auf Trumps Protektionismus ließ auch das Thema Zinserhöhung wieder hochkochen. Am Rentenmarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 5,5 Basispunkte auf 2,86 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.11 Uhr EUR/USD 1,2310 -0,3% 1,2347 1,2308 EUR/JPY 129,91 -0,4% 130,44 129,78 EUR/CHF 1,1526 -0,4% 1,1567 1,1543 GBP/EUR 1,1205 +0,0% 1,1178 1,1187 USD/JPY 105,54 -0,1% 105,61 105,45 GBP/USD 1,3792 -0,1% 1,3806 1,3768 Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,8% 9.877,09 9.877,09

Der Dollar stand unter Druck. Der Euro sprang im Gegenzug wieder über die Marke von 1,23 Dollar. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,2330 Dollar. "Die Gefahr eines Handelskrieges hat die Erholung des Dollar untergraben und dürfte auf der weiteren Entwicklung lasten", hieß es von der Scotiabank. "Schutzzölle mögen die Importe reduzieren, aber sie reduzieren auch die Exporte. Das bedeutet ein sinkendes Wachstum und diese Aussicht belastete den Dollar", sagte Marktanalyst Richard Perry von Hantec. Die Risiken wegen der Regierungsbildung in Deutschland und der Wahlen in Italien beeinflussten den Euro nicht.

Im frühen Handel am Montag kommt der Euro in Reaktion auf das italienische Wahlergebnis etwas zurück, nachdem er zunächst vom Ja der SPD-Mitglieder zu einer Neuauflage der Großen Koalition gestützt worden war.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,49 61,25 +0,4% 0,24 +1,7% Brent/ICE 64,57 64,37 +0,3% 0,20 -1,9%

Nach anfänglichen Verlusten ging es für die Ölpreise nach oben, gestützt vor allem vom fallenden Dollar. Der erneut nur moderate wöchentliche Anstieg der aktiven US-Förderstellen wurde als Zeichen einer Stabilisierung gewertet und stützte ebenfalls die Notierungen. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI stieg zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 61,25 Dollar, Brent legte um 0,9 Prozent auf 64,37 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.326,33 1.322,70 +0,3% +3,63 +1,8% Silber (Spot) 16,56 16,52 +0,2% +0,04 -2,2% Platin (Spot) 967,70 965,75 +0,2% +1,95 +4,1% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,1% +0,00 -5,9%

Der schwache Dollar und die Suche der Investoren nach Sicherheit stützten den Goldpreis, der nach zuletzt drei Handelstagen mit Abgaben zulegte. Vor allem die Furcht der Anleger vor einem möglichen Handelskrieg trieb das Edelmetall an. Die Feinunze verteuerte sich zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 1.323 Dollar. Allerdings stand auf Wochensicht ein Minus von 0,5 Prozent zu Buche.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

INTERNETSTEUER EU

Bei der geplanten EU-weiten Besteuerung von Internetkonzernen wie Google oder Apple rechnet Frankreich mit einem Steuersatz von 2 bis 6 Prozent. Wahrscheinlich werde der Steuersatz eher bei 2 als bei 6 Prozent der Umsätze liegen, sagte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire der Zeitung "Le Journal du Dimanche". Es handele sich dabei um einen "Beginn". Eine rasche Umsetzung sei ihm lieber als "endlose Diskussionen". Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hatten im September vorgeschlagen, Internetfirmen künftig nach Umsatz und nicht mehr nach Gewinn zu besteuern.

KONJUNKTUR CHINA

Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex erreichte im Februar einen Wert von 54,2 (Januar 54,7).

KONJUNKTUR CHINA II

China setzt beim Wachstumstempo im laufenden Jahr auf Kontinuität. Anlässlich des Nationalen Volkskongresses gab Premierminister Li Keqiang die Parole aus, die Wirtschaft 2018 um "rund 6,5 Prozent" wachsen zu lassen. Das ist eine leichte Veränderung der Planung, denn im Vorjahr hatte das Ziel noch gelautet: "rund 6,5 Prozent oder höher, wenn möglich".

RATING LITAUEN

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität für Litauen auf A von zuvor A- nach oben genommen. Der Ausblick ist stabil.

RUNDFUNKGEBÜHREN

Die Schweizer haben sich in einem Volksentscheid mit großer Mehrheit gegen die Abschaffung der Gebühren für die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehanstalten ausgesprochen.

STAHLPRODUKTION CHINA

China will die Überkapazitäten im Stahlsektor im laufenden Jahr um 30 Millionen Tonnen beschneiden. Bei Kohle soll es eine Reduzierung um 150 Millionen Tonnen geben, wie die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission des Landes mitteilte. China hatte im vergangenen Jahr die Stahlkapazität schon um über 50 Millionen Tonnen und die bei Kohle um 250 Millionen Tonnen reduziert.

DAIMLER

Der Daimler-Vorstand sträubt sich nach Informationen der "FAS" dagegen, mit dem neuen chinesischen Großaktionär Li Shufu Technologie und Wissen zu teilen. Man habe keinerlei Bedarf für neue Partnerschaften in China, berichtet das Blatt unter Berufung auf Unternehmenskreise. Vor allem wolle Daimler nicht die bisherigen Partner in China verärgern.

DEUTSCHE TELEKOM

will bereits Mitte des Jahres mit dem Aufbau ihres Ladenetzes für Elektroautomobile beginnen. 12.000 der grauen Verteilerkästen will der Konzern in Stromtankstellen umwandeln, 500 davon als Schnellladestationen. Dies wäre mehr als eine Verdopplung der bestehenden 10.800 öffentlich zugänglichen Ladepunkte in Deutschland.

SIEMENS

Die Medizintechnik-Tochter Healthineers geht zwei Wochen vor Ostern an die Börse. Ab Dienstag können Investoren bis zu 150 Millionen Aktien zu je 26 bis 31 Euro zeichnen. Damit ergibt sich für das Unternehmen ein Börsenwert zwischen 26 und 31 Milliarden Euro. Analysten hatten Siemens Healthineers im Vorfeld eine Gesamtbewertung von bis zu 40 Milliarden Euro zugetraut. Am Markt hatten die Kursschwankungen an den Börsen die Euphorie der Anleger zuletzt jedoch gedämpft. Mit bis zu 15 Prozent des Kapitals fällt die Platzierung auch etwas kleiner aus als im Vorfeld mit 20 Prozent erwartet.

AIRBUS

plant laut der französischen Wirtschaftszeitung "Challenges" die Streichung oder Verlagerung von 3.600 Stellen. Von der Umstrukturierung seien insbesondere Produktionsstandorte der Flugzeugtypen A380 und A400M - darunter auch mehrere deutsche Fabriken - betroffen. Der Konzern wollte dies zunächst nicht kommentieren. Laut "Challenges" will Airbus am Mittwoch mit den Gewerkschaften sprechen und den Kürzungsplan vorstellen.

VOLKSWAGEN

will laut einem Medienbericht seine Nutzfahrzeugsparte mit den Marken Scania und MAN möglichst bald an die Börse bringen. Noch in diesem Monat solle mit der Umwandlung der Volkswagen Truck & Bus GmbH in eine Aktiengesellschaft das Fundament für den Börsengang geschaffen werden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Konzernkreise. Ziel sei es, in diesem ersten Schritt die "Kapitalmarktfähigkeit" zu erreichen. "An der Börse soll die Aktie dann im Frühjahr kommenden Jahres erstmals gehandelt werden", zitiert das Blatt einen namentlich nicht genannten Manager. Eine VW-Sprecherin verwies auf frühere Aussagen, wonach der Börsengang eine mögliche Option sei.

INNOGY

Finanzvorstand Bernhard Günther ist am Sonntag Opfer eines Säureanschlags geworden. Der 51-Jährige ist schwer verletzt und wird von Spezialisten in einem Krankenhaus behandelt. Über die Hintergründe der Tat gibt es bislang keine Erkenntnisse, wie die RWE-Ökostromtochter weiter mitteilte. Die Polizei fahndet nach den Attentätern.

DIALOG SEMICONDUCTOR

hält sich für gut aufgestellt, um unabhängig zu bleiben. Gleichzeitig lehnt Vorstandschef Jalal Bagherli Schutzmaßnahmen gegen mögliche Übernahmen ab. Bagherli zeigte sich gegenüber Euro am Sonntag zuversichtlich für die Lieferbeziehung zum größten Kunden Apple, der für den Löwenanteil von Umsatz und Gewinn bei Dialog steht.

GESCO

muss sich bis Jahresende einen neuen Chef suchen. Der am 31. Dezember 2018 auslaufende Vertrag von Eric Bernhard als Vorstandsvorsitzender werde nicht verlängert, teilte das Unternehmen mit.

PORSCHE

befasst sich intensiv mit Drohnen für den Personentransport. Nach Informationen der "Automobilwoche" will der Sportwagenbauer in Kürze eine Designskizze präsentieren.

AXA

stärkt sein Schaden- und Unfallgeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in Nordamerika. Axa zahlt für 100 Prozent der Anteile an der XL Group 15,3 Milliarden US-Dollar. Berichten zufolge hatte sich auch der Konkurrent Allianz für XL interessiert. Die XL-Aktionäre erhalten 57,60 Dollar pro Aktie. Das entspricht einer Prämie von 33 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

