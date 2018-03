Mit der Finanzierung will das Berliner Start-up seine herstellerunabhängige Monitoring- und Analysesoftware weiterentwickeln. Solytic will Betreibern von Photovoltaik-Anlagen mit Hilfe der Digitalisierung eine schnellere und kostengünstige Fehleranalyse ermöglichen. Der innovative Ansatz dabei sei die Aggregation und Interpretation von Datenmengen unter anderem per Nutzung des Internet of Things und künstlicher Intelligenz.Solytic hat in einer late-seed-Finanzierungsrunde drei Millionen Euro von Vattenfall erhalten. Mit dem Geld wolle das Berliner Start-up seine weitere Produktentwicklung beschleunigen ...

