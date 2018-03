In Lateinamerika ist Peru der größte Goldproduzent und brachte im vergangenen Jahr rund 151 Tonnen Gold hervor. Beim Silber nahm Peru weltweit bei der Riege der Produzenten den zweiten Platz 2017 ein, so die Nationale Gesellschaft für Bergbau, Erdöl und Energie (SNMPE). Die Silberproduktion belief sich in 2017 auf 4304 Tonnen. Der Bergbausektor ist somit eine starke Basis für das Wirtschaftswachstum des Landes.Davon profitiert Peru gerade jetzt. ...

