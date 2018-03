Die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA und die politische Hängepartie nach den Wahlen in Italien dürfte am Montag auf die Stimmung drücken. Mit dem Ja der SPD zu einer GroKo am Wochenende ist aber zumindest ein Unsicherheitsfaktor entfallen. Angesichts dieser Gemengelage erwarten Banken und Broker den Dax zum Wochenbeginn kaum verändert.

